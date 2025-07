Rogo in un’azienda di Pesaro, in fiamme circa 400 metri quadrati

Fiamme nelle marche

PESARO Un violento incendio è divampato nel pomeriggio nel capannoni della CarFer di Pesaro, un’aziende centro di riferimento per il recupero di carta e metalli, e ha praticamente distrutto circa 400 metri quadrati di quei locali. Da oltre quattro ore è in corso l’intervento per lo spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco arrivati in forze – circa 25 unità – da Pesaro, Fano, Cattolica e Rimini. Ora il rogo è sotto controllo ma i pompieri resteranno per tutta la notte a proseguire le operazioni fino allo spegnimento e alla bonifica dell’area: parte dei mezzi stanno rientrando ma nella notte rimarranno 12 unità dei vigili del fuoco. Dalle fiamme si è sprigionata un’alta colonna di fumo nell’area di via della Fornace Vecchia che si trova vicino al casello A14: nonostante ciò queste circostanze non avrebbero causato disagi alla viabilità autostradale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti addetti dell’Arpam per i campionamenti funzionali al monitoraggio dell’aria. (ANSA)