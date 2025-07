Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nel Reggino

il sisma

REGGIO CALABRIA Oggi pomeriggio alle ore 17:07 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.3 a 5 km a est di Molochio, in provincia di Reggio Calabria. L’evento sismico è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che tuttavia non ha segnalato danni a cose o persone.

L’epicentro è stato localizzato in una zona nota per la sua attività sismica. Nonostante la scossa sia stata percepita da alcuni residenti, le analisi suggeriscono che l’impatto sia stato minimo e senza conseguenze immediate.

