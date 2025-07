Raffica di controlli della Polizia a Cirò Marina: elevate diverse sanzioni

prevenzione e sicurezza

CROTONE Raffica di controlli nel Crotonese, a Cirò Marina, della Polizia di Stato coordinata dal questore Renato Panvino. Personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della digos e della Polizia Stradale hanno condotto un’attività di controlli a tappeto finalizzata alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, oltre al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali. Sono state controllate 160 persone, di cui 37 positivi in banca dati SDI e 19 cittadini stranieri ed extracomunitari, 82 veicoli e sono stati effettuati 16 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia. Controlli anche a 3 esercizi commerciali con altrettante sanzioni amministrative. Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile hanno effettuato 16 controlli di persone sottoposte agli arresti domiciliari tra Cirò e Cirò Marina, mentre personale digos e immigrazione hanno controllato 15 cittadini extracomunitari, risultati tutti regolari. Operatori della Polizia Stradale hanno controllato 21 veicoli e 21 persone di cui 7 positivi, nonché 6 verbali per revisione, mancanza esibizione libretto e cinture di sicurezza. Le pattuglie dell’Ufficio di Gabinetto della Questura hanno controllato 61 autovetture e 120 persone di cui 30 positivi e 4 stranieri.





Controlli a Cirò Marina

Invece a Crotone gli agenti delle Volanti e le Pattuglie Appiedate, impegnati a controllare i luoghi frequentati dalla movida, hanno identificato 289 persone, di cui 71 positive e 163 veicoli controllati. Sempre nel Litorale di Cirò Marina frequentato da numerosi turisti, ove insistono molteplici locali di intrattenimento, le pattuglie appiedate hanno identificato 50 persone, di cui 10 positive, e hanno controllato 23 veicoli. Mentre sul Lungomare di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, rinomata località turistica e balneare, sono state identificare 50 persone di cui 5 positive. La descritta attività ha portato all’identificazione totale di 549 persone, 268 veicoli e 6 contestazioni al Codice della Strada.

