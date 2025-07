Ritrovato Allen, il bambino scomparso a Ventimiglia

il lieto fine

VENTIMIGLIA È stato ritrovato vivo il piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera a Ventimiglia dal campeggio dove si trovava insieme con la famiglia. Il bimbo sarebbe stato trovato in un casolare nella zona collinare sopra il supermercato, dove probabilmente si era nascosto in attesa dei soccorsi. Esplosione di gioia da parte dell’imponente macchina dei soccorsi impegnata da venerdì sera nelle ricerche. A scoppiare in un pianto liberatorio anche il proprietario della villetta, l’uomo che per ultimo lo aveva incrociato aiutandolo, sentito dai carabinieri a lungo in queste 48 ore. Il piccolo Allen è stato trovato con un principio di disidratazione, con le labbra screpolate. Per farlo sorridere, i pompieri gli hanno regalato il cappello del comandante mentre era in ambulanza per raggiungere l’ospedale dove si svolgeranno tutti gli accertamenti sanitari. «Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie» sono state le parole del padre, visibilmente emozionato.

