Gioia Tauro, convenzione Comune-Avis per concessione bene confiscato

Accordo firmato

GIOIA TAURO È stata firmata oggi, presso la sede del Comune di Gioia Tauro, la convenzione tra l’Amministrazione Comunale, l’AVIS Provinciale Reggio Calabria ODV e l’AVIS Comunale Gioia Tauro, per la concessione in comodato d’uso gratuito di alcuni locali situati in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Un atto importante che sancisce ufficialmente un percorso iniziato nel marzo 2025 e che oggi trova concreta realizzazione. L’obiettivo è quello di valorizzare un immobile simbolo di legalità e rinascita attraverso attività di rilevanza sociale e sanitaria: i locali ospiteranno iniziative di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma, nonché il consolidato centro di raccolta gestito dall’AVIS, punto di riferimento per il territorio. Il centro, infatti, nel corso degli anni ha dimostrato una costante crescita in termini di adesioni e numero di donazioni, diventando un presidio fondamentale a tutela del diritto alla salute dei cittadini. Grazie alla nuova sede, sarà possibile potenziare ulteriormente le attività, garantendo un servizio sempre più efficiente, accessibile e radicato nella comunità. Il sindaco Simona Scarcella ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come «la collaborazione tra enti pubblici e realtà del terzo settore rappresenti un modello virtuoso di utilizzo dei beni confiscati, trasformandoli in strumenti concreti di promozione della legalità e della solidarietà. Da oggi – conclude il primo cittadino – a Gioia Tauro prende vita un nuovo spazio di cittadinanza attiva e cura del bene comune, con l’obiettivo di salvare vite e rafforzare i valori della partecipazione e del dono».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato