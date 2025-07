Nas in azione sul litorale di Soverato: sequestrati 20 kg di alimenti irregolari

chioschi sotto controllo

SOVERATO I Carabinieri della Compagnia di Soverato, insieme con i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), hanno messo in atto un articolato servizio coordinato del territorio in materia di controlli delle attività commerciali sul demanio marittimo, al fine di verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti ai clienti nel periodo delle vacanze. Le attività ispettive hanno finora interessato i chioschi. Nel corso dei controlli sono emerse precarie condizioni igienico sanitarie nel laboratorio di un chiosco, spazi condivisi con bagno e spogliatoio del personale.

Inoltre, sono stati sequestrati oltre 20 kg di alimenti irregolari, destinati alla somministrazione alla clientela, risultati privi di tracciabilità. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 4.000 euro. L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno quotidiano per la tutela della collettività. I controlli dei Carabinieri di Soverato e di quelli del NAS, così come degli altri Reparti specializzati dell’Arma, proseguiranno per tutta l’estate sul litorale per garantire la sicurezza, il rispetto delle normative e consentire a residenti e turisti un’estate serena nella splendida cornice del soveratese.