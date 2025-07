Tentata rapina nel Teramano, preso 37enne cosentino latitante da settimane

l’arresto

TERAMO Dopo 24 ore di ricerche senza sosta i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Teramo hanno rintracciato un uomo, indiziato di essere il responsabile della tentata rapina all’Ufficio Postale di Villa Tordinia, avvenuta nella prima mattinata di sabato 12 luglio. Infatti, a seguito delle preliminari attività di indagine, consistite in particolare nell’acquisizione e nell’analisi dei circuiti della videosorveglianza e nel loro incrocio con le risultanze delle banche dati, l’attenzione degli investigatori è virata subito sull’uomo. Questi, un calabrese della zona di Cosenza di 37 anni, era latitante da quasi un mese, in quanto nei suoi confronti pendevano due provvedimenti di cattura emessi dall’Autorità Giudiziaria calabrese per reati analoghi a quello perpetrato a Villa Tordinia. Era anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza in Calabria.

Nella mattinata di domenica 13 luglio, all’esito di un lungo appostamento, gli operatori della Squadra Mobile hanno visto uscire l’uomo da un’abitazione nel Comune di Crognaleto, ove gli investigatori erano sicuri che avesse trovato ospitalità. Appena hanno visto uscire un’auto con a bordo l’uomo, due equipaggi l’hanno seguita per un breve tratto ed hanno fermato la vettura e messo in sicurezza l’uomo che viaggiava lato passeggero. Alla guida dell’auto vi era un altro cittadino italiano, le cui eventuali responsabilità sono ancora in corso di accertamento. Il 37enne è stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e locale presso l’abitazione ove era ospitato nel Comune di Crognaleto. In una stanza nella sua disponibilità sono stati ritrovati e sequestrati nastro adesivo, fascette e la scatola e lo scontrino di acquisto della replica di pistola semiautomatica del modello abbandonato dal reo presso l’Ufficio Postale durante la fuga. Sono stati sottoposti a sequestro anche i vestiti, compatibili con quelli indossati in occasione della tentata rapina. Invece la felpa non è stata ritrovata all’interno dell’abitazione nel corso della perquisizione ma sotto un ponte in Località Villa Ripa nel Comune di Teramo, ove l’uomo ha riferito agli operatori della Squadra Mobile di averla gettata.Nei confronti del soggetto, segnalato all’Autorità Giudiziaria per la tentata rapina, sono scattate le manette in esecuzione dei due provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dall’Autorità Giudiziaria calabrese. L’uomo è stato anche arrestato in flagranza per l’inosservanza delle prescrizioni relative alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’uomo è stato collocato presso la Casa Circondariale di Teramo.

