Assoluzione Principe, la maggioranza consiliare: «Ora si apre una nuova fase per Rende»

RENDE «La sentenza del processo Rimborsopoli ha finalmente confermato quanto da sempre abbiamo affermato: la totale estraneità del nostro Sindaco, Sandro Principe, rispetto ai fatti contestati». È quanto affermano i capigruppo della maggioranza consiliare del Comune di Rende in una nota congiunta diffusa all’indomani dell’assoluzione del primo cittadino.

«Con ancora maggiore convinzione – proseguono – esprimiamo la nostra soddisfazione per la conclusione positiva di una vicenda giudiziaria durata oltre 15 anni. Un tempo lungo, durante il quale il Sindaco Principe ha sempre continuato a operare con disciplina, rigore e pieno rispetto delle regole democratiche».

I rappresentanti della maggioranza sottolineano anche l’operato di Principe negli anni della sua esperienza in Consiglio regionale: «Già durante la sua esperienza come capogruppo in Consiglio regionale, Principe si è distinto per trasparenza e responsabilità, promuovendo un regolamento sulla gestione dei conti dei gruppi consiliari – adottato da tutte le forze politiche – e dotando il gruppo di un commercialista specializzato nel controllo e nella regolarità delle spese. Iniziative concrete che dimostrano l’attenzione e la cura da lui sempre riservate alla tutela della spesa pubblica».

«La sentenza – aggiungono – smentisce definitivamente le Cassandre che, fin dalla campagna elettorale, prefiguravano scenari negativi per l’amministrazione rendese».

Secondo i capigruppo, il verdetto dà ora nuovo slancio all’attività politica e amministrativa: «Oggi si apre una nuova e stimolante fase per la città di Rende. Una fase che si fonda sull’azione concreta e sulla visione del Sindaco Principe e della sua Giunta, la cui determinazione cresce ogni giorno di più».

Infine, il messaggio personale al primo cittadino e alla sua famiglia: «All’onorevole Sandro Principe e alla sua famiglia rivolgiamo i nostri più sinceri auguri per una serenità finalmente ritrovata e meritata».

La dichiarazione è firmata da tutti i capigruppo della maggioranza: Clelio Gelsomino (Insieme per Rende), Marinella Castiglione (Rende Riformista), Massimo La Deda (Rende Avanti), Carlo Scola (Innova Rende), Francesco Tenuta (PSI) ed Emilio De Bartolo (Italia del Meridione). (redazione@corrierecal.it)

