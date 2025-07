Catanzaro a valanga nella prima uscita: 13 gol al Pinzolo Valrendena

l’amichevole

SPIAZZO Inizia con il piede giusto l’estate del nuovo Catanzaro targato Alberto Aquilani. Sul campo di Spiazzo, tra le Dolomiti del Trentino, i giallorossi hanno affrontato la loro prima amichevole stagionale, in un allenamento congiunto con l’Acd Pinzolo Valrendena, formazione locale che milita in Prima Categoria. Il test si è concluso con un rotondo 13-0, frutto di due tempi da 45 minuti, entrambi giocati con undici iniziali differenti.

Un buon numero di tifosi e curiosi ha assistito alla sfida, utile allo staff tecnico per iniziare a valutare la condizione fisica e i primi meccanismi tattici della squadra in costruzione.

Primo tempo: Pittarello e Buso protagonisti

Nel primo tempo il Catanzaro è sceso in campo con un 3-4-2-1. La formazione iniziale vedeva Pigliacelli tra i pali, difesa con Frosinini, Antonini e Verrengia, centrocampo a quattro con D’Alessandro, Pontisso, Petriccione e Pompetti, mentre Buso e Biasci agivano alle spalle dell’unica punta Pittarello.

La squadra ha mostrato subito intensità e precisione sotto porta: Pittarello ha aperto le marcature all’8’ e ha raddoppiato al 20’. Nel mezzo, la doppietta di Buso, una su rigore (16’) e l’altra al 36’. In gol anche Pontisso (32’) e Petriccione (42’), per il 6-0 parziale.

Secondo tempo: sette reti e tante rotazioni

Ampio turnover nella ripresa, con l’ingresso in campo di Marietta, Brighenti, Bashi, Bonini, Maiolo, Alesi, Volpe, Nuamah, Oliviero e Iemmello, con Pittarello confermato in attacco.

Il secondo tempo ha visto ancora i giallorossi dominare. A segno Alesi (7’), Volpe (12’) e poi un’autorete al 23’. Nel finale, spazio anche ai giovani: Seha ha realizzato il gol del 10-0 al 34’, seguito dalla doppietta di Oliviero (38’, 40’) e dalla rete conclusiva di Nuamah al 45’.

Al di là del punteggio, il test ha rappresentato un primo banco di prova per il nuovo allenatore Aquilani e il suo staff. Positivi i segnali arrivati dalla manovra offensiva e dalla partecipazione corale alla fase realizzativa, in attesa di sfide più impegnative nel prosieguo del ritiro. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

