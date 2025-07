Catanzaro, doppio colpo in chiave futura: arrivano Nuamah e Seha

mercato giallorosso

CATANZARO L’Us Catanzaro 1929 continua a rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione, puntando su giovani talenti di prospettiva. Nelle ultime ore, la società giallorossa ha ufficializzato due nuovi arrivi: Patrick Nuamah e Sayha Seha, entrambi classe 2005. Il primo a essere annunciato è stato Patrick Nuamah, ala sinistra proveniente dal Sassuolo, che arriva con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026. Nato a Brescia e cresciuto calcisticamente nel vivaio della squadra lombarda, Nuamah ha esordito in Serie B a soli 16 anni con la maglia del Brescia, collezionando già 23 presenze e 1 gol nella scorsa stagione. Il diciannovenne è anche nel giro della Nazionale italiana Under 20. Il giovane esterno è già a disposizione del tecnico Alberto Aquilani, attualmente impegnato con la squadra nel ritiro di Spiazzo. Solo poche ore prima, il Catanzaro aveva annunciato anche l’ingaggio a titolo definitivo dell’attaccante Sayha Seha, franco-malagascio cresciuto calcisticamente nel Marsiglia. Dopo un’esperienza nell’Under 19, Seha ha disputato le ultime due stagioni con la squadra “B” del club francese. Con il Catanzaro ha firmato un contratto quadriennale, segnale chiaro della fiducia che la società ripone nel suo potenziale. Nel frattempo, cresce l’entusiasmo tra i tifosi: al primo giorno di prevendita abbonamenti, è stata raggiunta quota 500 tessere sottoscritte, a testimonianza di un ambiente carico e pronto a sostenere le Aquile in una stagione che si preannuncia ricca di ambizioni. (redazione@corrierecal.it)

