Gattuso ricorda Marulla: «È stato un orgoglio per noi calabresi» – VIDEO

COSENZA Si terrà questa sera alle ore 19, allo stadio San Vito-Marulla, la manifestazione commemorativa in onore di Gigi Marulla, a dieci anni dalla sua scomparsa. L’evento, intitolato “Sventola fiera la nostra bandiera“, è stato organizzato dall’associazione La Terra di Piero, presieduta da Sergio Crocco. Tra i tanti omaggi arrivati per ricordare il leggendario attaccante del Cosenza, spicca quello del calabrese Gennaro Gattuso, neo commissario tecnico della Nazionale. In un video pubblicato sui social dallo stesso Sergio Crocco, Gattuso ha voluto esprimere tutto il suo affetto e rispetto per Marulla e la sua famiglia. «Mi dispiace molto non essere lì con voi – dice Gattuso nel video –. Mando un saluto a Kevin Marulla e a tutta la famiglia. Ho grandissimi ricordi per Gigi, sono passati dieci anni e lo porto sempre nel cuore. È stato un orgoglio per noi calabresi e specialmente per me, in modo particolare negli ultimi anni della mia carriera. Ci sentivamo spesso e parlavamo di calcio. Vi mando un abbraccio grande, onorate questa serata e forza Lupi. Gigi da lassù vi protegge». Una testimonianza sentita, che conferma quanto profondo sia rimasto il segno lasciato da Marulla nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato. (f.v.)

