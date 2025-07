Lamezia, morto il Vescovo emerito Cantafora

il lutto

È morto all’età di 82 anni il Vescovo emerito della Diocesi di Lamezia Terme, monsignor Luigi Antonio Cantafora. L’annuncio è della stessa Diocesi lametina. «Nel cinquantaseiesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, è tornato alla Casa del Padre. Il vescovo, monsignor Serafino Parisi, insieme al Clero, religiosi, religiose, diaconi ed a tutto il popolo di Dio, si uniscono in preghiera per la sua anima». Pastore instancabile è stato una guida attenta e fraterna alla nostra Chiesa alla quale è rimasto sempre legato non facendo mai mancare il suo paterno affetto. «La sua nascita al cielo nel giorno del suo anniversario sacerdotale – afferma monsignor Parisi – è il sigillo ad una vita spesa nel ministero con lungimiranza e con passione infaticabile. Dio accolga la sua anima e lo ricompensi».

Cantafora è stato Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme dal gennaio 2004 fino al 3 maggio 2019.