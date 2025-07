Ermanno Quintieri firma la sua prima pole position

Porsche Cup Suisse

Weekend pieno di emozioni all’Autodromo Nazionale di Monza per Ermanno Quintieri, protagonista del quarto round della Porsche Cup Suisse. Alla sua prima volta assoluta sul leggendario tracciato brianzolo, e soltanto alla quarta gara tra le vetture GT, Quintieri ha centrato un traguardo importante: la sua pole position. Fin dalle prove libere ha mostrato un ottimo adattamento alla pista, affrontando con determinazione uno dei circuiti più veloci e tecnici del mondo. Monza, con le sue staccate al limite, i lunghi rettilinei e le curve storiche, rappresenta una delle sfide più affascinanti per ogni pilota. In qualifica, Quintieri ha messo in mostra velocità e precisione, conquistando la pole position in un contesto altamente competitivo.







Il campionato Porsche Cup Suisse si corre con le potenti Porsche 911 GT3 Cup 992, vetture da oltre 500 cavalli, trazione posteriore e prive di aiuti elettronici: un monomarca che premia il talento puro e la capacità di gestione. Un ambiente dove anche il minimo dettaglio può fare la differenza, e dove Ermanno, gara dopo gara, sta dimostrando di avere le qualità giuste per emergere. Il fine settimana non è stato privo di difficoltà: gara 1 si è conclusa ancora prima di cominciare, a causa di un problema tecnico che lo ha costretto al ritiro immediato. In gara 2, una prestazione solida, un ottimo passo e una top five che conferma il valore del lavoro svolto e i progressi costanti. Quello di Monza è stato un weekend speciale: una prima volta su un tracciato storico, una prima pole GT, e un altro passo deciso in un percorso di crescita fatto di impegno, ambizione e risultati concreti. Prossima tappa per Ermanno Quintieri sarà il circuito del Mugello, dove il campionato Porsche Cup Suisse farà tappa dal 18 al 20 settembre.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato