Napoli-Catanzaro in diretta tv: l’amichevole visibile su Dazn, Sky Primafila e OneFootball

sfida di lusso

CATANZARO L’amichevole di prestigio tra Napoli e Catanzaro, in programma venerdì 26 luglio alle ore 18 a Dimaro, sarà trasmessa in diretta televisiva su tre piattaforme nazionali: Dazn, Sky Primafila e OneFootball. Il match sarà visibile in pay-per-view al prezzo di 9,99 euro.

Si tratta di un evento mediatico importante per i giallorossi, che avranno la possibilità di misurarsi contro una big di Serie A, campione d’Italia, con la visibilità garantita dalle principali emittenti sportive italiane. L’accesso alla diretta è già acquistabile da oggi tramite i canali ufficiali delle piattaforme. La sfida rappresenta molto più di un test amichevole: è una vetrina nazionale per il Catanzaro.

