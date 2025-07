Amantea, al via la Comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune

nuove frontiere

AMANTEA Il Comune di Amantea ha ufficialmente dato vita, il 21 luglio 2025, alla sua Comunità Energetica Rinnovabile (CER), denominata “Comunità Energetica Rinnovabile di Amantea”, ai sensi del D.lgs 199/2021 e del decreto CACER. Un percorso lungo e non privo di ostacoli, che si è concluso con l’approvazione in Consiglio Comunale dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento della CER. Un’iniziativa che consentirà ai cittadini, alle PMI e agli enti del terzo settore di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 40% (grazie ai fondi PNRR) per la realizzazione di impianti fotovoltaici. L’energia prodotta e non autoconsumata potrà essere condivisa con altri cittadini che, per motivi economici o strutturali, non possono dotarsi di un proprio impianto. Il progetto ha preso avvio subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Energetica Meccanica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria. Il professor Daniele Menniti, Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia, ha tracciato il percorso tecnico-scientifico seguito poi dal Comune, che ha saputo intercettare i fondi PNRR per redigere il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della CER prodotto dallo spin-off accademico dell’Università della Calabria Creta Energie Speciali. Oltre ai benefici ambientali, economici e sociali, l’iniziativa si pone come volano per le imprese locali impegnate nella realizzazione di impianti fotovoltaici, generando nuova occupazione. Il Sindaco di Amantea, dott. Vincenzo Pellegrino, ha espresso grande soddisfazione: «Siamo felici del risultato raggiunto. Ora tocca a cittadini e imprese cogliere questa opportunità e aderire alla CER per poter beneficiare del contributo, che potrà essere richiesto entro il 30 novembre 2025». E ha aggiunto: «Siamo fieri di questa sinergia tra istituzioni: il Comune, il DIMEG dell’Università della Calabria e lo spin-off accademico Creta Energie Speciali». Anche l’Assessore, dott. Mario Gagliardi, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: «La CER di Amantea rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità e l’autonomia energetica del nostro territorio. È un progetto innovativo che consentirà ai cittadini di ridurre i costi energetici, partecipando attivamente alla transizione ecologica. Continueremo a lavorare per promuovere la massima adesione». Il Consigliere comunale, dott. Giacomo Perri, ha dichiarato: «Abbiamo seguito con attenzione ogni fase di questo progetto, con l’obiettivo di creare un modello virtuoso di comunità energetica. La nascita della CER è un primo traguardo, ora è fondamentale informare e accompagnare i cittadini e le imprese verso la concreta realizzazione degli impianti». L’Amministrazione comunale desidera inoltre ringraziare l’Ufficio Tecnico Comunale e il Responsabile, Architetto Rosa Morelli, per il prezioso lavoro svolto e per il supporto tecnico fornito durante tutto il percorso che ha portato alla costituzione della CER.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato