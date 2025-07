Appalti pubblici nel mirino: la Finanza acquisisce documenti a Crotone e Cirò Marina

l’operazione

CROTONE La Procura della Repubblica di Crotone ha acceso i riflettori su una serie di opere pubbliche e affidamenti disposti negli ultimi anni dalla Provincia di Crotone e dai Comuni di Crotone e Cirò Marina. Questa mattinata, su delega della magistratura inquirente, militari della Guardia di finanza hanno proceduto all’acquisizione di documenti e atti amministrativi presso le sedi degli enti coinvolti. L’attività ispettiva, che non ipotizza ancora alcun tipo di reato, riguarda determine dirigenziali relative ad affidamenti e incarichi per servizi tecnici, di progettazione, architettura e ingegneria. Per quanto concerne il Comune di Crotone, i finanzieri hanno acquisito le determine relative all’assegnazione dei lavori per la riqualificazione dell’ex piscina Coni, comprese le attività di progettazione connesse; alcuni atti riguardanti affidamenti all’azienda di smaltimento rifiuti “Salvaguardia Ambientale”; determine del 2023 inerenti incarichi e affidamenti per servizi tecnici e di progettazione. Per la Provincia di Crotone l’attenzione si è concentrata su determine del 2023 relative ad affidamenti e incarichi per servizi tecnici di progettazione, architettura e ingegneria. Nel caso del Comune di Cirò Marina, l’acquisizione ha riguardato affidamenti e incarichi per servizi tecnici di progettazione e architettura risalenti al secondo semestre del 2022. L’iniziativa rientra in un più ampio filone d’indagine volto a verificare la regolarità delle procedure amministrative e il rispetto delle normative in materia di appalti pubblici.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato