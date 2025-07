Cosenza calcio, Giovanni Folino è il nuovo addetto stampa

l’annuncio

COSENZA Dopo l’addio di Gianluca Pasqua dall’ufficio stampa del Cosenza calcio, il club rossoblù ha annunciato il nuovo responsabile dell’area comunicazione. Si tratta di Giovanni Folino, «41 anni – riporta una nota – giornalista iscritto all’Ordine dei giornalisti della Calabria che opera nel settore della Comunicazione e dell’informazione da oltre 20 anni». «Siamo certi – prosegue il comunicato della società –saprà mettere al servizio del club le proprie competenze, la preparazione, l’entusiasmo e l’amore per i nostri colori. A Giovanni Folino auguriamo buon lavoro, mentre ringraziamo Gianluca Pasqua per quanto fatto in questi anni e per la dedizione, la serietà e l’amore per la maglia e per il nostro progetto calcistico, che mai ha fatto mancare».

