La Sila in fiamme: il fronte del fuoco raggiunge diversi chilometri

L’EMERGENZA

SAN GIOVANNI IN FIORE Incendio violento tra ginestre e pinete della Sila: grande lavoro di squadra per fermare i roghi. “Le fiamme, probabilmente accese da piromani, si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri in un’ampia zona del nostro territorio, con partenza da una vasta area di ginestre selvatiche. Vento e temperature elevate ne hanno favorito la diffusione”: a darne notizia è la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro,

Le ceneri, spinte dal calore, hanno generato nuovi focolai su più fronti, fino alla pineta del demanio e ad alcune aziende private. Il fronte del fuoco ha raggiunto diversi chilometri, rendendo le operazioni complesse e delicate.

“Sono intervenuti con straordinario impegno mezzi e uomini da San Giovanni in Fiore, Bocchigliero, Lorica e Camigliatello, oltre naturalmente ai Vigili del Fuoco. Complessivamente, più di 50 persone sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento”.

Succurro scrive sui social che “è stato fondamentale anche il lavoro di prevenzione: nella zona tra Germano, Serrisi e il demanio, le fasce parafuoco realizzate nei giorni precedenti (e ancora oggi in ampliamento grazie a operatori forestali in servizio anche nei giorni festivi) hanno contribuito a limitare i danni e a proteggere il bosco. Ringrazio di cuore tutti i volontari, gli addetti, i tecnici e le forze dell’ordine per l’enorme sforzo collettivo. Continuiamo a lavorare per la sicurezza del territorio, nella consapevolezza che la prevenzione è la nostra prima arma”, conclude Succurro.