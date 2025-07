Mattia Sandri è un nuovo giocatore del Crotone: arriva a titolo definitivo dal Milan

il volto nuovo

CROTONE Il Football Club Crotone ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Ac Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sandri. Sandri, classe 2001, originario di Saluzzo, è cresciuto nelle giovanili del Torino per poi indossare le maglie di Potenza, Rimini, Sestri Levante e Milan Futuro per un totale di 140 presenze e ben 9 gol in Serie C. Il neo centrocampista pitagorico ha firmato un contratto biennale alla presenza del presidente Gianni Vrenna.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato