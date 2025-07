Il cosentino Quintieri scrive la storia: prima pole per Omnia Racing a Monza

il traguardo

MONZA Ermanno Quintieri, giovane pilota cosentino, ha lasciato il segno sullo storico tracciato di Monza, regalando alla divisione corse di Omnia Global un risultato senza precedenti nella Porsche Sprint Challenge Suisse 2025.

Nel quarto round della stagione, disputato sull’iconico Autodromo Nazionale, Quintieri ha conquistato la prima pole position assoluta nella storia del team Omnia Racing, segnando così un traguardo storico non solo per la squadra ma anche per sé stesso. Il giovane talento è riuscito nell’impresa di partire davanti a tutti in una delle serie più competitive del panorama GT europeo, pur essendo al debutto assoluto in auto dopo il passaggio diretto dal karting.

La prestazione in qualifica è stata frutto di un lavoro meticoloso durante le prove libere, dove Quintieri ha mostrato fin da subito grande adattamento al circuito e alla Porsche GT3. La sua pole ha segnato anche un primato nella categoria: è il primo rookie al mondo proveniente dal karting a ottenere questo risultato nella serie.

Non meno significativa è stata la prestazione in gara. In particolare nella seconda manche, Quintieri ha chiuso con un eccellente 5° posto, dimostrando solidità, sangue freddo e una maturità sorprendente per un esordiente. A completare un weekend positivo per Omnia Racing anche il compagno di squadra Christian Caramuscia, autore di una buona qualifica e di punti importanti in entrambe le gare.

Il weekend brianzolo ha quindi confermato la crescita del team Omnia e ha consacrato Quintieri come uno dei profili emergenti più promettenti del motorsport italiano. La sua origine calabrese rappresenta un motivo di orgoglio per una regione tradizionalmente meno rappresentata nelle competizioni automobilistiche di alto livello. Il suo exploit a Monza dimostra che talento, dedizione e coraggio possono portare lontano, anche partendo da territori che raramente vedono i riflettori accendersi su giovani piloti.

Il futuro di Ermanno Quintieri è appena cominciato, ma la sua firma su una pagina importante della storia di Omnia Racing è già ben visibile. E porta con sé l’orgoglio della Calabria. (redazione@corrierecal.it)

