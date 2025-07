A Catanzaro al via “Sapore di Mare”: cultura, scienza e gusto al centro del festival

l’evento

CATANZARO Il porto di Catanzaro si prepara a diventare il cuore pulsante dell’estate calabrese. Dal 9 al 14 agosto 2025 andrà in scena “Sapore di Mare”, un evento che si annuncia come uno dei momenti più intensi, vivaci e identitari della stagione. Per scoprire in anteprima i contenuti e la visione di questo ambizioso progetto, giovedì 31 luglio alle ore 11:00, presso il Benny Hotel di Catanzaro, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione. Al tavolo dei relatori interverranno l’ideatore dell’evento Antonio Ursino, il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, l’Assessore alla Cultura Donatella Monteverdi e il Rettore dell’Università Magna Græcia di Catanzaro Giovanni Cuda, in un dialogo che racconterà il senso profondo di un festival che unisce il territorio, le istituzioni e la comunità intorno a un’idea nuova di promozione culturale.

Talk scientifici

“Sapore di Mare” sarà un’esperienza multisensoriale, pensata per celebrare la ricchezza del Mediterraneo attraverso linguaggi diversi e complementari. Ogni serata, a partire dalle 21:15, si aprirà con una rassegna di talk scientifici e divulgativi curati da docenti e ricercatori dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, con la moderazione del giornalista Gabriele Rubino. I docenti affronteranno temi di straordinaria attualità come l’impatto della dieta mediterranea sulla salute, il ruolo preventivo dell’alimentazione nelle patologie metaboliche e cardiovascolari, le potenzialità della cosmetica naturale a base di ingredienti del territorio e l’importanza dell’olio extravergine d’oliva nella dieta e nella chimica della salute.

Gastronomia

Un altro dei grandi protagonisti di “Sapore di Mare” sarà il cibo, declinato in tutte le sue forme, tra tradizione, creatività e territorialità. L’area gastronomica dell’evento offrirà un viaggio sensoriale nei sapori autentici della Calabria e del Mediterraneo, capace di soddisfare tutti i gusti. Tra le specialità disponibili: frittura mista di pesce, cuoppo, spiedini di pesce, morzello di baccalà, porchetta di Ariccia, panini con salsiccia, wrap, pizza, primi piatti di terra e mare, crespelle, B.B.Q., e una selezione irresistibile di dolci e salati tipici siciliani. Non mancherà un fornito cocktail bar, per brindare al tramonto con un drink vista mare.

Una proposta ricca e inclusiva che celebra le eccellenze gastronomiche locali e nazionali, perfetta per accompagnare momenti di relax, socialità e intrattenimento.

Lo spettacolo

Accanto al sapere, ci sarà lo spettacolo. Ogni sera alle 22:00, il porto si trasformerà in un grande palco sotto le stelle, dove si alterneranno artisti, suoni e atmosfere capaci di far vibrare tutte le generazioni.

“Sapore di Mare” non è solo un festival, ma una dichiarazione d’amore verso la Calabria, le sue risorse, le sue competenze e la sua anima creativa. Una manifestazione che guarda al futuro, partendo dalle radici: la cultura, la musica, la ricerca, la gastronomia e l’identità.

L’appuntamento per la presentazione completa del programma è per giovedì 31 luglio alle 11 al Benny Hotel di Catanzaro. La stampa e i rappresentati dei media sono invitati a prendere parte.

