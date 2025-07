Concerto annullato, Teresa Merante denuncia il sindaco di Vibo e annuncia battaglia – VIDEO

lo scontro

VIBO VALENTIA Una vera battaglia legale quella annunciata dalla cantante Teresa Merante. Con tanto di carte giudiziarie in mano, infatti, in una storia pubblicata su Instagram la cantante neomelodica ha detto di aver sporto denuncia nei confronti del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo.

Il riferimento è alla cancellazione del suo concerto previsto a Bivona, frazione marittima del capoluogo, disposta proprio dal primo cittadino vibonese. (NE ABBIAMO SCRITTO QUI).

Una decisione maturata in seguito ad una segnalazione della Questura, guidata da Rodolfo Ruperti. «Teresa Merante – scrive Palazzo Luigi Razza – è nota per l’esecuzione e la diffusione di brani musicali che contengono messaggi esplicitamente riconducibili alla giustificazione o esaltazione della criminalità organizzata di tipo mafioso, ‘ndrangheta».

Accusa rimandante al mittente da Merante che ha già incaricato il suo legale per la denuncia, annunciando con una sorta di “preavviso”, atti simili in futuro. «Se ci saranno problemi analoghi in altri posti» ha detto nel video «partiranno subito le denunce. Prima di annullare gli eventi e, soprattutto, offendere la mia persona, pensateci due volte».

Già in passato, la cantante neomelodica era stata destinataria delle medesime misure, per alcuni suoi pezzi in cui esalterebbe la cultura mafiosa, tra cui quello più discusso intitolato “U latitanti”. Accuse sempre negate da Merante. (Gi.Cu.)

Il video: