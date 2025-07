Cosenza calcio, addio a Giacomo Ricci: il difensore passa al Benevento

la cessione

COSENZA Il calciomercato inizia a scuotere le fondamenta del Cosenza, che dopo giorni di apparente calma inizia a registrare le prime partenze significative. A lasciare la squadra è il difensore Giacomo Ricci, 28 anni, che sta per passare ufficialmente al Benevento a titolo definitivo.

L’operazione si è conclusa con un accordo economico che porterà nelle casse del club silano circa 100 mila euro, a cui si aggiunge un risparmio di ulteriori 50 mila euro tra ingaggio e stipendio. Una cessione dettata anche dalla necessità di evitare un esborso economico su un giocatore che, a quanto pare, non rientrava più pienamente nei piani della società.

Il Cosenza, consapevole del fatto che il Benevento stava valutando alternative come Beghetto, ha deciso di accelerare i tempi della trattativa per non correre il rischio di trovarsi con Ricci ancora in rosa ma fuori dal progetto tecnico. A facilitare il buon esito dell’operazione è stata anche la disponibilità del calciatore, che avrebbe rinunciato a una mensilità pur di sbloccare il trasferimento. Ricci, 22 presenze quest’anno con la maglia del Cosenza, ha lasciato il ritiro di Lorica lo scorso 24 luglio per unirsi alla sua nuova squadra, pronto a iniziare una nuova avventura in giallorosso.

Intanto domani alle 10 a Lorica verranno presentati alla stampa Antonio Buscè e Fabio Lupo, rispettivamente neo tecnico e ds del Cosenza. (redazione@corrierecal.it)

