“Cosenza Nel Cuore”: la segnalazione alla Figc sul club di Guarascio arriva alla Procura Federale

l’indagine

COSENZA Nuovo capitolo nella vicenda che vede protagonista l’associazione Cosenza Nel Cuore, da tempo impegnata nel richiedere maggiore trasparenza nella gestione del Cosenza Calcio. Lo scorso 23 luglio, il Direttivo dell’associazione ha ricevuto comunicazione ufficiale da parte del presidente dell’Organo di Vigilanza della Figc, dott. Roberto Serrentino, con cui si informa che la segnalazione inoltrata il 4 luglio è stata trasmessa alla Procura Federale per competenza.

Un passaggio significativo, che evidenzia come le istanze sollevate dall’associazione siano state ritenute degne di attenzione da parte degli organi di giustizia sportiva.

Nel comunicato diffuso, Cosenza Nel Cuore ribadisce il proprio impegno a sostegno del Codice Etico della Figc con particolare riferimento all’articolo 7, che impone alle società calcistiche un comportamento improntato alla massima trasparenza nella gestione e nella comunicazione. Secondo l’associazione, questi principi sarebbero gravemente disattesi dalla società rossoblù.

“Non è possibile – si legge nella nota – che una società di calcio professionistica non comunichi il proprio organigramma da oltre un anno, non esprima alcuna parola sul progetto calcistico e azzeri completamente il rapporto con stampa e tifosi”. Un’accusa forte, che riflette il crescente malcontento di una parte della tifoseria, preoccupata per l’opacità che circonda la gestione del club.