Domani al via il Magna Graecia Film Festival a Soverato

il programma della XXII edizione

SOVERATO Ai nastri di partenza la 22esima edizione del Magna Graecia Film Festival. Da domani sabato 26 luglio fino al 2 agosto una lunga settimana di proiezioni, incontri, performance musicali, talk su politica e salute che porteranno i grandi nomi del panorama nazionale ed internazionale in Calabria. Lo scenario sarà quello del lungomare di Soverato dove si accenderanno i riflettori per accogliere le star del cinema e dello spettacolo.

Si parte domani sera con il primo atteso ospite, Toni Servillo (nella foto), che regalerà al pubblico una conversazione d’autore, sollecitato dalle domande del giornalista Fabrizio Corallo. L’attore pluripremiato ai Nastri d’Argento, David di Donatello, European Film Awards, è uno dei volti più conosciuti e apprezzati del cinema italiano: per il New York Times è uno dei 25 grandi attori del ventunesimo secolo. Con “La grazia” di Paolo Sorrentino aprirà la prossima Mostra del cinema di Venezia, settimo film girato insieme al regista partenopeo. Il programma della serata prevede anche la proiezione del primo titolo della sezione opere prime e seconde italiane, “La déluge – gli ultimi giorni di Maria Antonietta”, alla presenza del regista Gianluca Jodice. Al Supercinema si aprirà, inoltre, il programma dei documentari, alle 18.30 “No More Trouble” di Tommaso Romanelli, e degli internazionali, alle 21:30 “Il Maestro che promise il mare” di Patricia Font.

Gli appuntamenti di domenica

Domenica 27 luglio sul palco del MGFF si racconterà un’altra interprete tra le più amate dal pubblico, Margherita Buy, vincitrice di numerosi David di Donatello, Nastri d’argento, Globi d’Oro e Ciak d’Oro, ad oggi l’attrice più premiata di sempre in Italia. Nel 2024 ha anche esordito alla regia con Volare, di cui è anche sceneggiatrice. Secondo film in concorso sarà “Familia” di Francesco Costabile, con lui anche uno dei membri del cast, Francesco Di Leva, vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista. Spazio anche al momento musicale con Chiamamifaro, giovane cantautrice reduce dalla partecipazione, fino alla fase finale, ad Amici di Maria De Filippi. Al Supercinema, dalle 18.30, le proiezioni de “Il cammino – viaggio in Calabria”, nell’ambito di Sguardi di Calabria, introdotto dal regista Mattia Leonardo De Blasi. A seguire un evento speciale con la presentazione di “Faber, ironia e poesia”, documentario di Leonardo Metalli dedicato a Fabrizio De Andrè.

Ingresso gratuito

L’ingresso a tutti gli eventi del Magna Graecia Film Festival, in arena e al Supercinema, è gratuito, senza prenotazione, sino ad esaurimento posti. Nello specifico, in arena, si potrà accedere dalle ore 20 e la serata avrà inizio alle ore 21. Per tutta la settimana del festival, l’amministrazione comunale di Soverato ha implementato i servizi di trasporto per facilitare l’arrivo in arena. Si potrà parcheggiare la propria auto nello spiazzo del Palazzetto dello Sport e in quello dell’ex Camping Le Giare. Sarà attivo il servizio trenino a 1,50 euro e il servizio bus a 1 euro con corse previste dalle 19 alle 01.00.

Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonna d’Oro consegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.