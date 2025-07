L’estate si accende con la Summer Edition del Festival d’Autunno

il cartellone

CATANZARO L’estate calabrese si veste di note avvolgenti e movimenti carichi di passione grazie alla Summer Edition del Festival d’Autunno. Non è solo un cartellone, ma una sinfonia di emozioni che promette un’esperienza culturale indimenticabile, con ben quattro esclusive prime nazionali, tra cui due brillanti produzioni originali del Festival.

Il cuore pulsante di questa edizione è il tema “CambiaMenti. Linguaggi senza tempo”, una visione che celebra l’arte di tessere insieme la contemporaneità più audace e le radici profonde della nostra tradizione. Dal 6 agosto, la magia si diffonde: alcuni dei borghi più suggestivi della Calabria si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto, sotto la sapiente direzione artistica di Antonietta Santacroce.

«Con il Festival d’Autunno – ha dichiarato Santacroce – ho sempre desiderato far brillare le bellezze della nostra regione attraverso la cultura. Quest’anno, ad agosto, il nostro palcoscenico si espande per abbracciare Soverato, Montauro, Borgia e, per la prima volta, Squillace. L’offerta di questa edizione estiva è di altissima qualità, con artisti di profilo internazionale pronti a rendere ogni spettacolo dal vivo un momento unico e irripetibile. E la mia gioia è grande per le due produzioni originali del festival, vere gemme che, ne sono certa, incanteranno il nostro pubblico».

Un viaggio emozionante tra musica, danza e storie

Ad aprire le danze di questa Summer Edition sarà un cantautore dalla sensibilità musicale che tocca l’anima. Mercoledì 6 agosto, Pierdavide Carone ci condurrà all’Arena Teatro Comunale di Soverato con la prima nazionale di “Caruso e altre storie. Tributo a Lucio Dalla”. Più che un semplice omaggio, sarà un’immersione profonda e commovente nei testi, così come nelle melodie di un genio assoluto della musica italiana. Carone sarà sostenuto dal prestigioso Coro Lirico Siciliano, uno dei più importanti in Italia, e dalla voce potente del tenore Giuseppe D’Acrissa, diretti da Francesco Costa, con gli arrangiamenti e il pianoforte del Maestro Corrado Neri.

Il ritmo non si ferma, anzi, si fa pura espressione del corpo con la seconda prima nazionale estiva. Giovedì 7 agosto, la storica Grangia di Sant’Anna a Montauro farà da sfondo a “Over The Rainbow”, uno spettacolo che è un vero e proprio inno alla gioia, un’esplosione di colori e movenze armoniose. I giovani e talentuosi artisti della Compagnia Artedanza daranno vita a un balletto dove le intense emozioni umane si svelano attraverso le mille sfumature dell’arcobaleno, con le coreografie di Giovanni Calabrò che promettono una serata indimenticabile, intrisa di allegria e positività contagiosa.

L’essenza innovativa del Festival: le produzioni originali

La prima produzione originale del Festival, in questa Summer Edition, ci regala un doppio appuntamento imperdibile. Per celebrare il 150° anniversario dalla morte del grande Georges Bizet, il suo capolavoro “Carmen” sarà reinterpretato in chiave jazz nello spettacolo “Carmen Jazz Fantasy”. Martedì 19 agosto, il maestoso Castello Normanno di Squillace ospiterà questa prima nazionale, dove la drammaticità passionale dell’opera originale si fonde con una rinnovata e avvolgente energia jazz. Un’emozione che si raddoppia mercoledì 20 agosto nel suggestivo Palazzo Mazza di Borgia. Per entrambe le date, Alessandro Meacci ripercorrerà i momenti salienti della celebre opera con piano e musica elettronica, completando il quadro sonoro con la melodia evocativa del sassofono di Francesco Salime e la voce duttile di Erica Salbego.

La conclusione di questa straordinaria Summer Edition del XXII Festival d’Autunno sarà un vero e proprio tripudio musicale all’Arena Teatro Comunale di Soverato. Giovedì 21 agosto, un sound profondo e totalmente coinvolgente invaderà il palco con “Cotrà. La chitarra battente”, il concerto del Francesco Loccisano Trio. Questa produzione originale del Festival è anche una prima nazionale, e rappresenta un ponte sonoro che unisce le tradizioni musicali del Sud con influenze globali, frutto del lavoro “Onde d’urto” di Loccisano e della sua inconfondibile chitarra battente. Dal vivo, sarà accompagnato da Tonino Palamara alle percussioni e cajon, e da Antonio Cusato Quel al basso.

La Summer Edition è solo un assaggio promettente di ciò che ci attende in autunno. I grandi eventi del XXII Festival d’Autunno riprenderanno con rinnovato slancio nel mese di ottobre, portando nella città di Catanzaro altri spettacoli, tutti dotati di una forza magnetica capace di unire i linguaggi della tradizione con quelli più innovativi e contemporanei. Preparatevi a vivere un’estate ricca di arte e momenti indimenticabili, un preludio perfetto per un autunno tutto da scoprire e da celebrare.