Napoli-Catanzaro, domani sfida di prestigio a Dimaro: tutte le info per i tifosi giallorossi

l’amichevole

CATANZARO Sale l’attesa per il prestigioso test estivo tra il Catanzaro di Alberto Aquilani e il Napoli campione d’Italia, guidato da Antonio Conte. L’amichevole, in programma domani alle 18 Dimaro (Trento), rappresenta un banco di prova importante per i giallorossi, oltre che un’occasione unica per i tifosi di vivere una giornata speciale di calcio e passione. Per l’occasione, la società giallorossa ha diffuso una serie di indicazioni logistiche destinate ai propri tifosi che raggiungeranno il ritiro trentino del Napoli per assistere al match.

Punto di raccolta e viabilità

In accordo con le forze dell’ordine, è stato individuato un punto di raccolta per i tifosi ospiti lungo la strada statale 42, nei pressi dell’incrocio all’altezza della Pensione Anna. Da lì, una segnaletica dedicata guiderà i sostenitori giallorossi fino al parcheggio riservato e successivamente all’ingresso del settore ospiti.

Settore riservato ai tifosi del Catanzaro

I sostenitori calabresi saranno accolti nel settore “Curva Carciato”, messo a disposizione dalla Questura di Trento. L’area dispone di una capienza massima di 396 posti a sedere, ed è interamente riservata alla tifoseria giallorossa. Si raccomanda di arrivare con anticipo per agevolare le operazioni di ingresso e garantire un accesso ordinato.

Divieti, servizi di ristoro e diretta tv

Per motivi di ordine pubblico, è vietata la vendita di bevande alcoliche nei pressi dello stadio e lungo il percorso di afflusso. Tuttavia, per assicurare ristoro ai tifosi ospiti, sarà attivo un chiosco nei pressi del settore Curva Carciato, dove sarà possibile acquistare cibi e bevande analcoliche. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su tre piattaforme nazionali: Dazn, Sky Primafila e OneFootball. Il match sarà visibile in pay-per-view al prezzo di 9,99 euro

Il percorso per la tifoseria giallorossa

Punto di incontro: lungo la strada statale 42, presso l’incrocio all’altezza della Pensione Anna. In rosso è indicato il percorso riservato alla tifoseria ospite. In giallo è indicata l’area di parcheggio dedicata. Si consiglia di impostare sul navigatore Via Molini (Dimaro – Folgarida) e seguire la segnaletica. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato