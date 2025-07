Paura a Cosenza, scontro tra auto: ragazza trasportata in ospedale

tensione in città

COSENZA Incidente stradale questa mattina in una traversa di via Monte Grappa, a Cosenza. Due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Nell’impatto è rimasta ferita una giovane ragazza, prontamente soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza. La ragazza è stata trasportata all’ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. (redazione@corrierecal.it)

