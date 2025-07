Silicon Valley Immersion: 4 giovani innovatori calabresi nell’ecosistema delle idee – VIDEO

L’orodicalabria

Lunedì 28 luglio, alle ore 12, a Roma, presso Palazzo Albani Del Drago, sarà presentata la seconda edizione della Summer School “Si può già fare”, organizzata da L’orodicalabria.

L’associazione mira a incentivare l’imprenditoria giovanile nella regione, in sinergia con il mondo delle istituzioni, della cultura e delle imprese. Ed è grazie a questa sinergia – e con il supporto dei tre atenei calabresi – che si è registrata un’alta richiesta di partecipazione alla Summer School 2025 da parte degli studenti universitari della regione.

Settanta tra ragazze e ragazzi hanno presentato altrettanti progetti di impresa per conquistare i ventiquattro posti messi a disposizione quest’anno. Gli studenti selezionati dal Comitato scientifico dell’associazione potranno così ambire alle quattro borse di studio offerte da L’orodicalabria: due settimane in Silicon Valley, nel luogo più iconico dell’innovazione globale.

A presentare l’evento nella Capitale saranno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il presidente della Fondazione Roma Sapienza, Eugenio Gaudio, il responsabile della School of government della Luiss, Gaetano Quagliariello, il direttore scientifico dell’associazione L’orodicalabria, Francesco Verderami, e i rappresentanti delle società che hanno deciso di sostenere il progetto.

Anche quest’anno la Summer School si svolgerà a Belvedere Marittimo dal 28 al 31 agosto.

Oltre ai corsi di studio e ai laboratori d’impresa la mattina, gli studenti parteciperanno a dibattiti serali con manager, esperti internazionali di marketing e retail, professori universitari e giovani alla guida di realtà aziendali nate in Calabria. Sono loro i testimonial dello slogan che è il motto dell’associazione L’orodicalabria: “Si può già fare”.