A Lamezia sit-in nell’area dell’ex Sir. La denuncia delle associazioni ambientaliste: «Siamo indignati» – VIDEO

la manifestazione

LAMEZIA TERME Un sit-in di protesta si è svolto questa mattina presso l’area antistante il pontile ex-Sir a Lamezia Terme. A organizzarlo il Coordinamento “Uniti per il Golfo”, composto dai comitati e dalle associazioni: Costa Nostra, Difendiamo il mare, ISDE Medici per l’ambiente, Marevivo, Legambiente, Lamezia Rifiuti Zero, Lipu Calabria, Logos & Polis, Pineta Mare Insieme, Pizzo Beach Club, Plastic Free, Comitato Ginepri, Comitato Marinella, WWF, Slowfood, Circolo Nautico Lametino.

“Le questioni sulle quali Uniti per il Golfo punta oggi l’attenzione – hanno spiegato – riguardano le possibili omissioni da parte degli enti preposti per legge alla tutela del mare e dei territori che gravano sulla costa, e cioè la Regione Calabria, l’Arpacal e i Comuni dell’area di interesse, compresi quelli dell’entroterra. Nonostante i proclami di impegno da parte di alcuni dei soggetti pubblici coinvolti, non risultano allo stato attuale attività significative messe in atto come dovuto a contrasto delle cause dell’inquinamento marino e a tutela della salute pubblica.” “Siamo indignati, per vent’anni non si è fatto nulla”, hanno aggiunto.

