Sconfitta del Catanzaro contro il Napoli: finisce 2-1

l’amichevole

Il Napoli saluta il Trentino con una vittoria sul Catanzaro. Dopo la sconfitta di martedì scorso con l’Arezzo, la squadra azzurra ha avuto la meglio sulla formazione allenata da Aquilani. È successo tutto in due minuti. Al 5′ ha sbloccato Raspadori, al 7′ ha raddoppiato Lucca su calcio di rigore che lui stesso si era conquistato. Ha mostrato una grande crescita la squadra partenopea, che ha tenuto il campo bene per 25 minuti prima che la stanchezza iniziasse a farsi sentire. Il calo è stato evidente e la formazione allenata da Aquilani ha iniziato a vedere un po’ di luce. Al termine del primo tempo Conte ha cambiato tutta la squadra e le difficoltà sono state evidenti. Il Catanzaro ha preso in mano le redini del gioco e ha prima accorciato e poi ha sfiorato più volte il pareggio. Nel primo Antonio Conte spiazza tutti nell’undici base schierando Raspadori assieme a Noa Lang, Neres e naturalmente De Bruyne. L’assenza di Anguissa per problemi muscolari permette all’ex Sassuolo di trovare spazio alle spalle di Lucca. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema e Olivera. Si comincia e già si vede un De Bruyne diverso rispetto alla gara con l’Arezzo. È molto più sciolto il belga e si vede soprattutto nella pulizia dei passaggi.

Va a pressare a turno con Raspadori sul portiere o il portatore di palla, duetta bene con qualsiasi compagno che è più vicino a lui, ha un intuito incredibile e tutta la manovra ne beneficia. Al 5′ il Napoli passa subito in vantaggio. Accelerata di Neres a destra, palla al centro per Raspadori che non perdona Pigliacelli mettendo il pallone in rete. Al 7′, dopo un pressing di De Bruyne, il portiere atterra Lucca. Calcio di rigore che realizza in maniera perfetta il centravanti di Moncalieri: 2-0. Al 18′ Beukema si trova da solo davanti al portiere dopo un calcio di punizione, calcia ma il pallone finisce sul palo. I movimenti offensivi sono tanti, Raspadori spazia per tutto il campo e il pressing è molto alto. Al 22′ però il Napoli rischia. Su un passaggio lento di Olivera verso Meret si inserisce Biasci che tocca il pallone ma non inquadra la porta. Applausi per De Bruyne quando al 31′ con un tacco libera in area Lucca che di prima intenzione calcia ma il portiere para. Con il passare dei minuti gli azzurri accusano un calo fisico e i calabresi ne approfittano per cercare di creare qualche problema. Cominciano a tenere di più il pallone concedendo poco agli avversari. A due minuti dalla fine, però, Olivera, servito da Noa Lang, dà un gran pallone a Lucca in area ma l’attaccante svirgola e i calabresi si salvano. Il primo tempo finisce con un colpo di testa di Di Lorenzo su calcio d’angolo che finisce di poco a lato.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato