Il negativo “bilancio” demografico della Calabria. In otto anni persi oltre 120mila abitanti

i numeri di un allarme

CATANZARO Un saldo negativo di oltre 120mila abitanti (per la precisione, 122.223 abitanti), nel giro di 8 anni. È sempre particolarmente allarmante il “bilancio” demografico della Calabria: a renderlo tale sono anche i dati contenuti nell’ultimo “Piano di supporto alle fragilità” adottato dalla Giunta regionale, un piano che nelle premesse descrive le dinamiche socio-economiche della Calabria partendo dai “dati di contesto”. Per quanto riguarda questi ultimi si evidenzia che la popolazione della Calabria nel 2025 ammonta a 1.834.646 abitanti, di cui il 49% maschi e il 51% femmine, e «si registra un calo demografico costante nel tempo», così quantificabile in base alle tabelle allegate della Regione: nel 2017 la popolazione era pari a oltre 1,950 milioni, l’ultimo dato parla di 1,834 milioni. Il trend dunque è costantemente in diminuzione, con un picco di variazione percentuale che si registra tra il 2017 e il 2018 (addirittura -2,2%) mentre dal 2021 a oggi il segno è sempre meno ma sotto lo 0,5% di variazione.

I dati

Insomma, comunque la si metta, è una Calabria che si spopola e che perde pezzi, a tutti i livelli. Anche il numero di famiglie censite in Calabria registra una diminuzione di circa il 6,5% della popolazione dal 2017 al 2025, anche se – si specifica nel Piano di supporto alle fragilità – «non è crollato drasticamente. Questo dato è verosimilmente giustificato dalla formazione di nuclei più piccoli (spesso composti da una sola persona)». Guardando i dati inseriti nel bilancio demografico, si riscontra che il numero di nuclei passa dagli 803.703 dell’anno 2020 agli 798.110 dell’anno 2022. Con riferimento specifico al 2025, le tabelle regionali indicano all’1 gennaio una popolazione pari a 1.838.568 abitanti, scesa poi a fine anno a 1.834.464, con un saldo totale di -8mila abitanti. Sul piano generale, ecco la “fotografia” della Calabria: il numero di Comuni calabresi è pari a 404 (anno 2003), di cui 325 (80%) hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e 79 una popolazione superiore. Il Comune più popoloso è Reggio Calabria con un numero di abitanti pari a 170.951, mentre il Comune meno popoloso è Staiti (provincia di Reggio Calabria) con una popolazione pari a 184 abitanti. (a. c.)

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