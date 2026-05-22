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la riunione del cdm
Caro carburanti, il Governo proroga il taglio delle accise
Stanziati altri 200 milioni per l’autotrasporto
Pubblicato il: 22/05/2026 – 21:07
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Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra l’altro, altri 200 milioni per l’autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell’incontro che ha preceduto il Cdm. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori.
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