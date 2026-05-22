‘Ndrangheta, blitz della Polizia: arrestato il latitante Giuseppe Antonio Trimboli

la cattura

GENOVA La squadra mobile di Genova insieme ai colleghi di Reggio Calabria hanno arrestato il latitante Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni. L’uomo, condannato in via definitiva, era in un b&b nel quartiere San Martino e stava usando un documento falso. Trimboli aveva fatto perdere le tracce da un anno. E’ stato portato nel carcere di Marassi, su disposizione del pm Stefano Puppo. Trimboli era stato arrestato nel 2017 nell’operazione Provvidenza 2 nei confronti degli affiliati alla cosca Piromalli di Gioia Tauro. (Ansa)

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