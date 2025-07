Calabria Verde, Oliva: «Per la lotta agli incendi 60 squadre e 25 droni»

l’intervista del corriere della calabria

LAMEZIA TERME Ogni anno in Calabria la lotta alla triste piaga degli incendi è affidata a Calabria Verde, l’azienda regionale che mette in campo un sistema di prevenzione, controllo e reazione rapida.

60 le squadre dislocate sul territorio, 25 i droni impegnati, e poi ancora 26 autobotti, 40 pick-up muniti di riserva idrica, 45 squadre di associazioni, squadre di vigili del fuoco e dei forestali, 4 elicotteri della flotta regionali, 4 Canadair, 50 operatori nelle sale operative antincendio e control room.

Un’organizzazione che rappresenta il terminale di un impegno che è costante durante l’anno. «Certamente – sottolinea il direttore generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva – la prevenzione è un’attività che va garantita costantemente e lo facciamo con gli operai forestali che si occupano di pulizia dei contesti forestali, dei viali parafuoco, della pulizia del sottobosco. Ma per noi prevenzione significa anche attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la collaborazione dei cittadini è decisiva e purtroppo ci sono ancora settori sociali dove non si riscontra una particolare sensibilità da un punto di vista ambientale».

Quanto alle forze messe in campo Oliva precisa: «Attualmente disponiamo di circa 500 operai forestali impegnati in queste attività di prevenzione e contrasto e sono dislocati nei contesti regionali di maggiore rischio. La flotta area è posizionata ed operativa nelle aree interne, gli elicotteri sono dislocati nei tre Parchi, Pollino, Sila ed Aspromonte, ed uno nella zona di Germaneto». «Vorrei anche sottolineare – aggiunge Oliva – il ruolo strategico e decisivo di altri due elementi, quello delle sale operative che coordinano le attività sul territorio attraverso i direttori delle operazioni di spegnimento. In alcuni casi, come accaduto recentemente, proprio questa organizzazione ci consente di accedere tempestivamente ad altre risorse facendo ricorso alla flotta di Stato e chiedendo al Coau di impiegare i Canadair o, in altre situazioni ancor più critiche, gli elicotteri Ericsson ad ala rotante che hanno capacità ancor più incisive di spegnimento». (redazione@corrierecal.it)

