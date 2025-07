Catanzaro, chiusura agrodolce del ritiro: buona prova col Napoli, ma preoccupa Pompetti

la fine del ritiro

CATANZARO Si chiude con emozioni contrastanti il ritiro precampionato del Catanzaro. Dopo un’amichevole di lusso contro il Napoli campione d’Italia, in cui le Aquile hanno ben figurato, a rovinare parzialmente la festa è stato l’infortunio occorso a Marco Pompetti, centrocampista giallorosso uscito malconcio dal match disputato in Trentino.

A farsi portavoce dello stato d’animo della squadra è stato il capitano Pietro Iemmello, autore del gol giallorosso contro la formazione guidata da Antonio Conte.

«Concludiamo questo ritiro con una nota dolente – ha dichiarato Iemmello – speriamo non si sia fatto nulla di grave, perché a prescindere dal calciatore, dispiace per il ragazzo: è una persona bravissima. Il pensiero mio e di tutta la squadra è stare vicino a Marco».

Oggi il Napoli si è scusato con il Catanzaro sui suoi canali social: «Luis Hasa e tutta la Ssc Napoli sono rammaricati per l’infortunio occorso al calciatore del Catanzaro, Marco Pompetti, durante l’amichevole di ieri. A Marco un caloroso abbraccio e i più sinceri auguri di una pronta guarigione».

Nonostante l’infortunio, il bilancio delle due settimane di preparazione in Trentino è positivo, secondo il numero 9 catanzarese: «È andata bene – ha sottolineato – siamo a trovarci con persone nuove, tra calciatori e staff, e quindi c’è bisogno di tempo per conoscersi. Ma abbiamo intrapreso un percorso che già faceva parte del DNA di questa squadra, e questo ci ha permesso di accelerare un po’ i tempi. I nuovi arrivi sono giovani di prospettiva e qualità».



Sulla sfida con il Napoli, Iemmello ha evidenziato l’atteggiamento maturo della squadra: «A parte i primi quindici minuti in cui abbiamo mostrato un po’ di timidezza, poi siamo venuti fuori giocando con personalità e coraggio. Nel finale del primo tempo e per tutta la ripresa abbiamo dimostrato ciò che sappiamo fare. È il frutto del lavoro svolto durante il ritiro. Non dobbiamo disperdere l’entusiasmo di questi grandi anni in cui abbiamo raggiunto traguardi importantissimi».

Il Catanzaro chiude quindi la fase di preparazione con fiducia, consapevole delle potenzialità del gruppo e del lavoro ancora da fare. L’attenzione ora è tutta rivolta alle condizioni di Pompetti e alla prossima fase della stagione, in cui le Aquile saranno chiamate a confermare sul campo le buone sensazioni emerse in ritiro. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

