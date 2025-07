A Toni Servillo e Francis Ford Coppola il premio speciale “G.B. Spadafora 70”

magna graecia film festival

SOVERATO La poesia del cinema e l’eleganza dell’arte orafa insieme al Magna Graecia Film Festival, in corso a Soverato fino al 2 agosto. Anche quest’anno le star del cinema nazionale e internazionale riceveranno la Colonna d’oro, creazione dei maestri orafi G.B. Spadafora. Quella del 2025, tuttavia, è un’edizione speciale. «Quest’anno celebriamo i 70 anni di G.B. Spadafora. Nell’occasione, al MGFF – kermesse immaginata, creata e voluta 22 anni fa dal patron Gianvito Casadonte – presentiamo il logo celebrativo. Una scelta non casuale, visto il forte legame tra il nostro brand e il grande cinema. Per sottolineare con ancora più forza l’importanza di questo rapporto, abbiamo voluto, inoltre, istituire il premio speciale G.B. Spadafora 70», spiega Monica Spadafora.

I premi assegnati

Il premio è stato assegnato al pluripremiato regista americano Francis Ford Coppola e all’icona del cinema italiano Toni Servillo. «Consegnare il riconoscimento a due maestri come Coppola e Servillo è stata una grandissima soddisfazione», commenta Peppe Spadafora. Sul red carpet del MGFF, con Peppe e Monica Spadafora, anche la brand ambassador Maylin Aguirre, modella e attrice, che nell’occasione ha indossato alcune nuove creazioni del marchio.

