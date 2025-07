Al MGFF l’ironia di Margherita Buy, la musica di Chiamamifaro, premi e proiezioni d’autore

la serata

SOVERATO Conversazioni d’autore e proiezioni di alto livello hanno animato la seconda serata della 22esima edizione del Magna Graecia Film Festival domenica 27 luglio, nella suggestiva cornice del lungomare di Soverato. Presente anche un momento sensibilizzazione dedicato alla cittadinanza sulla tematica della violenza di genere.

Margherita Buy è stata l’ospite della conversazione d’autore con il giornalista cinematografico Fabrizio Corallo. Attrice pluripremiata e regista esordiente di Volare, Buy ha incantato la platea del MGFF con la sua autentica ed elegante ironia e la sua raffinata sensibilità: «Il film è frutto della mia paura di volare, è nato per esorcizzare questo trauma… che però, nonostante i corsi delle compagnie aeree, non sono riuscita a superare! Volevo raccontare direttamente me stessa, dopo tanti che l’hanno fatto attraverso di me, con una pellicola leggera e divertente e sono molto contenta di essere riuscita a dire tutto ciò che avevo in mente, affermando il mio modo di vedere le cose» dichiara l’attrice, che alla domanda su un prossimo ipotetico film da regista risponde «non ho ancora individuato qualcosa che valga la pena raccontare, ma mi affascinano le storie del passato. Ho un’anima abbastanza malinconica».

Al termine del dibattito, sul palco il momento musicale con Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori, giovane e talentuosa cantautrice reduce dalla partecipazione al programma Mediaset Amici di Maria De Filippi, che ha cantato al pubblico del MGFF i suoi ultimi singoli: Acqua Passata e Leone, accompagnata alla chitarra dal musicista Francesco Petrinoni. Spazio alle premiazioni con il presidente di Rai Cinema Nicola Claudio, che haricevuto sul palco la colonna d’oro del maestro G.B. Spadafora. «Il MGFF è punto di incontro e di riferimento per il Cinema in Calabria grazie anche al suo pubblico numeroso e attento, e si rispecchia pienamente nella missione di Rai Cinema che cerca ogni giorno di raccontare il nostro paese. Amiamo definirci un “cantiere culturale contemporaneo” il cui impegno è quello di portare in sala un pubblico affezionato allo streaming, con una varietà di linguaggi. Generi e strutture narrative e voci e autori nuovi come quelle presenti al MGFF non possono che aiutare a raggiungere lo scopo» dichiara Claudio.

La manifestazione, condotta da Carolina di Domenico e Marco Maccarini, è ideata e diretta da Alessandro e Gianvito Casadonte. Proprio quest’ultimo nel corso della serata ha sottolineato: «Le opere prime sono difficili perché, dopo essere prodotte vengono messe “in un cassetto” e dimenticate. La nostra finalità è favorire i giovani autori in una terra come la Calabria. Apriamo questo cassetto e diamo visibilità ai futuri maestri del cinema». A dar seguito al discorso è Nicola Giuliano, celebre produttore cinematografico italiano, anch’egli premiato sul palco del Magna Graecia Film Festival: «Il discorso sulle opere prime e seconde è molto importante, è il momento più necessario per chi fa il mio lavoro. Nelle opere prime il lavoro che noi facciamo si esalta perché stiamo per accompagnare l’inizio di una carriera. Il primo film è l’aurora di un talento, una nuova visione». Giuliano, tra gli applausi del pubblico, ha poi svelato: «Stiamo per realizzare, con il sostegno della Regione Calabria, un docufilm su Rino Gaetano, con la regia di Giorgio Verdelli, e lo porteremo qui il prossimo anno».

In principio di serata ha trovato spazio il Magna Graecia Off, la finestra speciale che anticipa il programma ufficiale del Festival. Un momento di confronto e dialogo tra cinema, istituzioni e società civile, che ha ribadito l’importanza del linguaggio artistico nella lotta contro la violenza di genere. Il MGFF OFF ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, e la portavoce della Questura, Commissario Capo Giulia Ceravolo. Durante il panel è stato proiettato il trailer del cortometraggio Le Féministe, alla presenza del regista Daniele Pierosara e del co -protagonista, l’attore Michelangelo Antinori. Il programma è poi proseguito con la proiezione di “Familia” del regista cosentino Francesco Costabile. Sul palco anche uno dei membri del cast, Francesco Di Leva, vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista. Il film, tratto dal libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste, è ispirato alla vera storia della sua famiglia, e indaga le dinamiche psicologiche della relazione tossica e dei meccanismi dominanti nei contesti familiari con storie di violenza domestica.

Nel corso della serata sono stati proiettati i trailer dei dei lavori dei registi Mattia Leonardo De Blasi (Il Cammino – Viaggio in Calabria), e Giulio Ancora (Even) realizzati con il sostegno di Calabria Film Commission. Stasera Lunedì 28 luglio sul palco del MGFF saranno ospiti l’attore e regista Kim Rossi Stuart vincitore di premi come il David di Donatello, Nastri d’argento, Globi d’Oro, e l’attrice Barbara Chichiarelli, vincitrice del Ciak d’oro nel 2020 . Terzo film in concorso sarà “Nonostante” di Valerio Mastrandrea, con ospiti Lino Musella, Francesca Manzini e Peppe Lanzetta. Al Supercinema, dalle 18.30, le proiezioni “Gelsomino è Donna”, del Polo Scolastico “Dea Persefone Zanotti Bianco”, della regista Federika Ponnetti (Patrocinato dalla Calabria Film Commission) e “REAL” di Adele Tulli, nella categoria documentari. Sarà anche proiettata una rassegna di Cortometraggi, a cura di Picentia Short Festival.

Il Magna Graecia Film Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Grandi brand nazionali e regionali abbracciano la sfida culturale del Magna Graecia Film Festival: Poste Italiane, Banca Montepaone, Webgenesys, l’Amaro del Capo, Calabria Motori. Le Colonne d’Oro consegnate ai protagonisti della kermesse portano la firma del brand GB Spadafora. L’ingresso a tutti gli eventi del Magna Graecia Film Festival, in arena e al Supercinema, è gratuito, senza prenotazione, sino ad esaurimento posti. Nello specifico, in arena, si potrà accedere dalle ore 20 e la serata avrà inizio alle ore 21. Per tutta la settimana del festival, l’amministrazione comunale di Soverato ha implementato i servizi di trasporto per facilitare l’arrivo in arena. Si potrà parcheggiare la propria auto nello spiazzo del Palazzetto dello Sport e in quello dell’ex Camping Le Giare. Sarà attivo il servizio trenino a 1,50 euro e il servizio bus a 1 euro con corse previste dalle 19 alle 01.00.