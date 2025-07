Caruso e Mazzuca: «Nessuna fiducia in Guarascio»

l’affondo

COSENZA «Questa prima intervista è clamorosa. Non pongo credito e fiducia nelle dichiarazioni rese dal Presidente Guarascio perché si sono sempre scontrate con una realtà che non è quella che lui aveva preventivato». A parlare, è il sindaco di Cosenza Franz Caruso a margine di una conferenza a Palazzo dei Bruzi e deciso a commentare le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio. Il patron rossoblù ha smentito di aver ricevuto offerte congrue per agevolare un cambio alla guida del club. Il primo cittadino dei bruzi si mostra decisamente perplesso. «Sembra strano che si scomodino imprenditori di livello nazionale, che arrivano alla sottoscrizione al preliminare di vendita senza aver parlato concretamente di proposte. Mi hanno riferito che si era arrivati alla sottoscrizione del preliminare di vendita e allora mi chiedo come ci si arriva senza parlare di proposte economiche?», aggiunge Caruso. Che chiosa: «Probabilmente si arriva alla fine e poi si trova sempre il cavillo, si trova sempre la scusa per annullare queste trattative. Non ho nessuna fiducia, non ci credo».

Alle parole del sindaco fanno seguito quelle del presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca. «Io non sono a conoscenza di nuove offerte avanzate per l’acquisizione del club, tutte le voci che si sono susseguite in questi mesi non hanno avuto certezze. Se ci fosse stata una trattativa sarebbe bastato renderla pubblica, in qualità di presidente del Consiglio comunale di Cosenza mi sono reso disponibile a trattarla all’interno dell’assise comunale, avevo dato disponibilità a convocare addirittura un Consiglio aperto – anche in maniera anomala – per poter portare discutere della questione». «Guarascio è indifendibile – aggiunge Mazzuca – qualora vi fossero degli investitori interessati, lo ribadisco e lo dico tramite la vostra testata – siamo pronti ad accoglierli anche a Palazzo dei bruzi facendo da tramite per portare a buon fine la trattativa». (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato