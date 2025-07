Cosenza Calcio, Orsomarso: «Di imprenditori che possono riportarci in C e in B ne abbiamo tanti e sono pronti»

la posizione

COSENZA «Mi risulta che la società abbia avuto più di un’offerta seria e anche via pec certificata ma non possiamo e non vogliamo ovviamente entrare in vicende di trattative private di cessione o nuovi eventuali investimenti. Di certo non è però pensabile che le istituzioni e sopratutto i tanti tifosi e cittadini possano essere immaginati con anello al naso. Al mio insediamento in parlamento accompagnai in un appuntamento con altro collega il Presidente del Cosenza Calcio dal Ministro dello Sport per ipotesi di lavoro per la costruzione di un nuovo e moderno stadio e anche in quella occasione diciamo che non brillammo per serietà perché dopo incontro, anche rispetto ai percorsi istituzionali verificati con il Ministro, la proprietà sparì e vissi quella esperienza con non poco imbarazzo anche rispetto alla disponibilità di confronto del Ministro». E’ quanto dichiara il senatore di Fdi Fausto Orsomarso dopo le dichiarazioni del patron del club rossoblù Eugenio Guarascio in merito alle ipotesi naufragate di cessione della società. «Sempre nel rispetto dell’imprenditore Guarascio e pur non volendo entrare in vicende complesse che interessano la gestione della società sportiva che sappiamo essere tema serio e rigoroso che non sempre è coniugabile con il sogno dei tifosi che più che la serie C sognavano la seria A, ad una intera provincia è chiara solo una cosa : purtroppo un ciclo è finito e ci auguriamo che il Cosenza Calcio possa avere una nuova compagine sociale che prima che solida abbia rispetto per un’intera città e per la sua storia. Ci sono pertanto due ipotesi: Guarascio Vattene oppure ripartiamo con una nuova squadra da eccellenza e il sindaco condivida lo stadio perché di imprenditori che possono riportarci in C e poi in B ne abbiamo tanti e sono pronti», conclude il senatore.