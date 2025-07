Tropea, esplode un contatore Enel: tragedia sfiorata in piazza Veneto – VIDEO

paura in centro

TROPEA Venerdì sera, intorno alle ore 22, nella centralissima Piazza Veneto di Tropea, in una serata di pieno passeggio, tra turisti e cittadini che affollavano le strade per godersi un momento di svago, si è sfiorata la tragedia. Un contatore Enel è letteralmente esploso a causa di un cortocircuito sull’impianto elettrico, proiettando fiamme e detriti a pochi centimetri da persone sedute ai tavoli dei locali. “Solo per un caso fortuito l’episodio non ha causato feriti gravi, ma il panico è stato totale. Immediato l’intervento dei tecnici Enel, che hanno prontamente messo in sicurezza l’area e gestito l’emergenza con professionalità e tempestività. A loro va il nostro plauso e ringraziamento” commentano Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil della Calabria: “Non possiamo ignorare la gravità dell’accaduto – aggiungono le organizzazioni sindacali – e lanciare un ennesimo, accorato allarme. Da anni denunciamo pubblicamente lo stato di precarietà e vetustà di molti impianti elettrici nella nostra regione. È inaccettabile che un’infrastruttura così critica venga lasciata in uno stato tale da rappresentare un pericolo concreto per l’incolumità dei cittadini“.

“Questa situazione è figlia di una logica aziendale miope, che predilige i tagli, la riduzione del personale, l’aumento dei carichi di lavoro e una riorganizzazione che sta allontanando Enel dai territori. I lavoratori sono sottoposti a turni estenuanti, costretti a fare i conti con una cronica carenza di risorse e mezzi. Sono stremati, ma continuano a garantire il servizio con spirito di sacrificio e responsabilità. Il tutto peggiorato dall’introduzione di orari di lavori amplificano le difficoltà organizzative. Non si può più continuare così” attaccano le tre sigle sindacali.

“Se questi sono i risultati – impianti che scoppiano e cittadini che rischiano la vita – allora abbiamo avuto pienamente ragione a contestare questa deriva organizzativa. Non si può garantire qualità del servizio e sicurezza dei cittadini scaricando tutto sulle spalle di lavoratrici e lavoratori, mentre i grandi azionisti continuano a registrare utili milionari. Il video dell’esplosione, che in queste ore sta circolando sui social e tra i cittadini, è impressionante e lascia poco spazio all’immaginazione. Questa volta è andata bene, ma non possiamo affidarci alla fortuna”.

“Chiediamo con urgenza che Enel metta in campo un piano straordinario di investimenti in Calabria: per la manutenzione e il rinnovo degli impianti, per rafforzare l’organico, per restituire dignità al lavoro e sicurezza al territorio. È ora di voltare pagina” concludono Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil.