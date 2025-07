Ritrovata Giorgia De Nuccio: la 14enne era scomparsa da Reggio Calabria

il lieto fine

REGGIO CALABRIA Dopo oltre dieci giorni di ricerche è stata ritrovata Giorgia De Nuccio, la 14enne di Reggio Calabria scomparsa nella notte tra il 17 e il 18 luglio. La giovane non aveva più fatto ritorno a casa e i familiari, preoccupati, avevano immediatamente lanciato l’allarme. Un lieto fine atteso da tutta la comunità che ha vissuto giorni di particolare apprensione per la minore. Saranno adesso le indagini a chiarire quanto accaduto in dodici giorni di assenza della 14enne da casa. La giovane sta bene e si trova attualmente in Questura. (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato