Morte di Carlotta La Croce, eseguita l’autopsia: una dissecazione aortica all’origine del decesso

il caso

CATANZARO Arresto cardiocircolatorio causato da una dissecazione aortica: è questo il motivo del decesso di Carlotta La Croce, la 12enne morta all’ospedale di Catanzaro dopo un’attesa di due ore per l’ambulanza che avrebbe dovuta trasferire da quello di Soverato. Lo ha stabilito l’autopsia condotta dal medico legale Isabella Aquila su disposizione della Procura di Catanzaro, che sta approfondendo la vicenda. All’autopsia ha assistito anche Katiuscia Bisogni, perito di parte nominato dai genitori. Insieme all’avvocato Arturo Bova, hanno presentato qualche giorno fa denuncia in Procura per accertare eventuali responsabilità mediche nel decesso. Sarebbe stata una patologia vascolare, dunque, a causare la morte della bambina. Il medico legale ha prelevato altri campioni che saranno analizzati nei prossimi giorni. In particolare, la denuncia mira a comprendere se i ritardi registrati in fase di trasferimento della dodicenne dall’ospedale di Soverato, dove ha ricevuto le prime cure mediche, all’ospedale di Catanzaro abbiano concorso a causare il decesso. Secondo quanto ricostruito dal legale della famiglia, l’ambulanza incaricata del trasporto avrebbe impiegato circa due ore ad arrivare da Maida al presidio ospedaliero. La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo. I funerali si svolgeranno giovedì 31 luglio alle ore 17.30 all’anfiteatro di Amaroni. (Ansa)

