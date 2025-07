‘Ndrangheta, Gaetano Emanuele torna a casa

la misura

MESSINA Una misura «provvisoria» agli arresti domiciliari. È quella concessa ad Gaetano Emanuele, vibonese classe 1975, considerato il “reggente” della cosca in virtù del ruolo di luogotenente in assenza del fratello Bruno, vero capo della cosca di ‘ndrangheta omonima, e coinvolto nell’inchiesta “Habanero” della Dda di Catanzaro la cui posizione, però, è stata stralciata al momento della chiusura indagini.

Il magistrato di Sorveglianza di Messina (Roberta Piazza) ha accolto l’istanza presentata dal legale, l’avvocato Giuseppe Di Renzo, in relazione alle precarie condizioni di salute dell’assistito, nel frattempo sottoposto a svolgere attività in una casa-lavoro per un anno a Barcellona Pozzo di Gotto perché aveva eluso la libertà vigilata alla quale era sottoposto dopo una condanna definitiva a 16 anni e 11 mesi.

Emanuele Gaetano sarà sottoposto ad una serie di prescrizioni, tra cui la residenza a Gerocarne, nel Vibonese, l’impossibilità di frequentare pregiudicati (neanche telefonicamente). E, inoltre, non potrà abusare di alcolici e neanche occasionalmente potrà assumere sostanze stupefacenti.

Una misura provvisoria perché spetterà poi al Tribunale di Sorveglianza la decisione definitiva.

La vicenda

Il 40enne era stato raggiunto da un ordine di carcerazione firmato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia ma, al momento della notifica dell’arresto, a casa Emanuele non c’era, facendo perdere le sue tracce per sei mesi esatti. L’8 gennaio 2025 Emanuele ha detto basta, consegnandosi ai carabinieri della Stazione di Soriano, nel Vibonese. E mentre tutti si chiedevano dove fosse finito e le forze dell’ordine hanno cercato di seguirne le tracce, in sua assenza è proseguito l’iter giudiziario, fino all’annullamento della misura di custodia cautelare all’esito del lungo tira e molla tra accusa, difesa e giudici, culminato con l’ultimo esito passato da un’aula di tribunale. (Gi.Cu.)

