Serie B, svelato il calendario 2025/26: il cammino del Catanzaro

MANTOVA Ufficializzato nella splendida cornice di Palazzo Te, a Mantova, il calendario della prossima Serie B. Sarà la 94esima edizione della “serie cadetta”, che per la Calabria vedrà protagonista solamente il Catanzaro, dopo la retrocessione del Cosenza. Tra le favorite per la vittoria finale e per la promozione in Serie A lo Spezia, il Palermo (col nuovo allenatore Pippo Inzaghi, ex tecnico della Reggina), ma anche le retrocesse Monza, Empoli e Venezia. C’è grande curiosità di capire che tipo di stagione faranno invece le “Aquile giallorosse” dopo l’ottima performance dello scorso anno, concluso con il piazzamento ai playoff. Da segnalare il derby lombardo Monza-Mantova e il big match Venezia-Bari alla prima giornata. Il Catanzaro, così come Spezia, Palermo ed Empoli, comincia in casa.

La prima giornata

CATANZARO-SUDTIROL

EMPOLI-PADOVA

MONZA-MANTOVA

FROSINONE-AVELLINO

PALERMO-REGGIANA

PESCARA-CESENA

SAMPDORIA-MODENA

SPEZIA-CARRARESE

VENEZIA-BARI

ENTELLA-JUVE STABIA

Il calendario del Catanzaro

Di seguito il calendario del Catanzaro, dalla seconda alla penultima giornata. Un cammino particolarmente complesso tra la 6° e la 12° e sul finire di stagione:

2° giornata (30/08/25) Spezia-Catanzaro; 3° (13/09/25) Catanzaro-Carrarese; 4° (20/09/25) Reggiana-Catanzaro; 5° (27/09/25) Catanzaro-Juve Stabia; 6° (30/09/25) Sampdoria-Catanzaro; 7° (04/10/25) Monza-Catanzaro; 8° (18/10/25) Catanzaro-Padova; 9° (25/10/25) Catanzaro-Palermo; 10° (28/10/25) Mantova-Catanzaro; 11° (01/11/25) Catanzaro-Venezia; 12° (08/11/25) Empoli-Catanzaro; 13° (22/11/25) Catanzaro-Pescara; 14° (29/11/25) Catanzaro-Entella; 15° (08/12/25) Modena-Catanzaro; 16° (13/12/25) Catanzaro-Avellino; 17° (20/12/25) Bari-Catanzaro; 18° (27/12/25) Catanzaro-Cesena; 19° (10/01/26) Frosinone-Catanzaro; 20° (17/01/26) Venezia-Catanzaro; 21° (24/01/26) Catanzaro-Sampdoria; 22° (31/01/26) Sudtirol-Catanzaro; 23° (07/02/26) Catanzaro-Reggiana; 24° (10/02/26) Pescara-Catanzaro; 25° (14/02/26) Catanzaro-Mantova; 26° (21/02/26) Entella-Catanzaro; 27° (28/02/26) Catanzaro-Frosinone; 28° (03/03/26) Carrarese-Catanzaro; 29° (07/03/26) Catanzaro-Empoli; 30° (14/03/26) Padova-Catanzaro; 31° (17/03/26) Catanzaro-Modena; 32° (21/03/26) Cesena-Catanzaro; 33° (06/04/26) Catanzaro-Monza; 34° (11/04/26) Avellino-Catanzaro; 35° (18/04/26) Juve Stabia-Catanzaro; 36° (25/04/26) Catanzaro-Spezia; 37° (01/05/26) Palermo-Catanzaro.

L’ultima giornata

AVELLINO – MODENA

CATANZARO – BARI

CESENA – PADOVA

FROSINONE – MANTOVA

MONZA – EMPOLI

PESCARA – SPEZIA

REGGIANA – SAMPDORIA

SÜDTIROL – JUVE STABIA

VENEZIA – PALERMO

VIRTUS ENTELLA – CARRARESE

Debutto, infrasettimanali, soste, chiusura

Il debutto delle 20 squadre di B è atteso nel weekend del 22-24 agosto. Turni infrasettimanali previsti nella giornate di martedì 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 e 17 marzo. Le soste saranno cinque in totale: sabato e domenica 6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre e 28-29 marzo 2026, oltre la classica sosta invernale che quest’anno andrà dal 27-28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026. Il sipario sulla stagione calerà domenica 10 maggio 2026. (A.Cas)

