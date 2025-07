Guardia di Finanza di Crotone, il colonnello Pierfrancesco Bertini nuovo comandante provinciale

cambio al vertice

CROTONE Cambio al vertice del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, con il colonnello Pierfrancesco Bertini che succede al parigrado Davide Masucci, che dopo due anni lascia la città pitagorica per assumere l’incarico a Pesaro. Alla cerimonia ha partecipato anche il comandante regionale, il generale di divisione Gianluigi D’Alfonso.

Per Masucci incarico a Pesaro

Dal 2020 al 2025 il colonnello Masucci, quale Comandante dal 2020 al 2023 del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Crotone prima e, successivamente, quale Comandante Provinciale, ha svolto, sotto la direzione delle Autorità Giudiziarie di Crotone, Catanzaro e Salerno, complesse attività d’indagine a contrasto delle frodi fiscali, delle indebite erogazioni pubbliche, dei reati fallimentari, dei reati contro la Pubblica Amministrazione, senza tralasciare il contrasto ai reati ambientali. Particolare impulso è stato dato, altresì, alla lotta alla criminalità organizzata con l’esecuzione di una serie di importanti operazioni, tra le quali “Erebo Lacinio”, “Turos”, “Krimata” e “Levante”. Nel lasciare il Comando, Masucci ha voluto indirizzare un vivo ringraziamento, al Generale D’Alfonso per la sua costante e preziosa vicinanza, nonché ai Comandanti dei Reparti dipendenti ed al personale tutto per la disponibilità, la preziosa collaborazione, la grande serietà e l’eccezionale dignità professionale dimostrata in ogni momento, peraltro attestata incondizionatamente dalle varie Autorità civili e militari. Infine, ha rivolto parole di augurio di un proficuo lavoro al suo successore e manifestato ai suoi collaboratori la gratitudine per l’impegno profuso, augurando loro di poter raggiungere ancora maggiori risultati a difesa dei cittadini onesti e dell’economia di questa splendida terra crotonese.

Bertini nuovo Comandante provinciale

Il nuovo Comandante provinciale, colonnello Pierfrancesco Bertini , di origine marchigiana, è laureato in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza economico-finanziaria ed ha una vasta esperienza professionale al comando di reparti operativi del corpo. Nel salutare il colonnello Masucci, al quale ha augurato ogni meritato futuro successo, il nuovo Comandante provinciale si è detto onorato ed entusiasta per il prestigioso quanto delicato incarico affidatogli.

