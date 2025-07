Istituto La Cava di Bovalino, per il Tar improcedibili i ricorsi degli studenti non ammessi all’Esame di Stato

la decisione

REGGIO CALABRIA Il Tar di Reggio Calabria conferma la legittimità dell’operato dell’IIS Francesco La Cava dichiarando improcedibili i ricorsi contro l’istituto. Sentenza chiara: decadono i ricorsi degli studenti non ammessi. “Nessun illecito – si legge in una nota dell’Istituto – da parte dei docenti e del Dirigente scolastico. In una recente decisione giudiziaria che chiude definitivamente una vicenda scolastica particolarmente delicata, i ricorsi presentati contro l’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco La Cava”, difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, sono stati dichiarati improcedibili. Si trattava di istanze avanzate da alcuni studenti che contestavano la propria non ammissione agli esami di Stato. Il provvedimento di merito, giunto a seguito di rigetto dell’istanza cautelare, sancisce la decadenza dei ricorsi per motivi procedurali e conferma in maniera inequivocabile la legittimità dell’operato sia del corpo docente che del Dirigente scolastico. Non sussistono, pertanto, elementi di irregolarità né nella valutazione didattica né nelle scelte gestionali adottate dall’istituto. L’esito rappresenta un punto fermo a tutela dell’autonomia scolastica e del principio di responsabilità educativa. Il giudizio didattico è un atto complesso fondato su criteri trasparenti e condivisi, non suscettibile di revisione laddove non emergano vizi formali o sostanziali. La sentenza – conclude la nota – evidenzia anche l’importanza della correttezza istituzionale. Dunque, si chiude con una piena conferma della professionalità e correttezza dell’Istituto “Francesco La Cava”, sia dal punto di vista didattico che amministrativo, rafforzando la fiducia nella scuola pubblica e nel suo ruolo centrale nella formazione degli studenti”.