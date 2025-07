Una nuova mobilità per Cosenza: inaugurato il servizio di bike sharing elettrico – VIDEO

mobilità integrata

COSENZA È stata inaugurata a Cosenza la nuova flotta di biciclette elettriche in condivisione, che si aggiunge al servizio di Bike Sharing della Regione Calabria già attivo nei comuni di Castrovillari, Catanzaro e Palmi. Il servizio rientra nei progetti promossi dalla Regione grazie ai contributi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Sharing Mobility e con la collaborazione delle aziende del Tpl. La gestione del servizio è stata aggiudicata, attraverso l’avviso pubblico emesso da Ferrovie della Calabria a Vaimoo S.r.l. (parte di Angel Holding), società con sede a Mola di Bari e già operatore dei servizi di bike sharing in comuni di diverse regioni italiane, tra cui Bari, Teramo, Chieti, Asti, Biella, Pompei e molti altri. Il servizio, che non ha costi per la municipalità coinvolta, ha l’obiettivo di offrire ai cittadini e turisti un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico e il nuovo bike sharing. Infatti, il piano tariffario Vaimoo, già particolarmente conveniente, grazie all’integrazione con il trasporto pubblico locale, prevede scontistiche dell’80% per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio di Ferrovie della Calabria. Questa sperimentazione rappresenta inoltre un passo strategico per testare e sviluppare, come già avvenuto in altre regioni italiane, l’integrazione del bikesharing elettrico come componente strutturale del trasporto pubblico locale, in affiancamento ai servizi ferroviari e su gomma, con l’obiettivo di costruire un sistema di mobilità sempre più efficiente, sostenibile e capillare. Il servizio sarà attivo progressivamente dal giorno successivo all’inaugurazione.

«L’avvio del nuovo servizio di bike sharing elettrico a Cosenza – ha detto l’assessore regionale ai Servizi di Mobilità Sostenibile e Tpl Gianluca Gallo ha dichiarato – rappresenta un segnale concreto dell’impegno della Regione Calabria per una mobilità moderna, sostenibile e vicina ai bisogni delle comunità. Invitiamo tutti i cittadini a utilizzare questo strumento innovativo, comodo ed economico, e a considerarlo una valida alternativa all’uso dell’auto privata. Solo insieme possiamo costruire città più vivibili e un futuro più verde per la nostra regione».



L’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo Martino ha dichiarato: «Siamo estremamente soddisfatti dell’avvio del nuovo servizio di bike sharing a Cosenza, in continuità con il programma sperimentale di sharing mobility in corso anche presso altri nostri centri sul territorio calabrese. Questo progetto, integrato con il Trasporto Pubblico Locale, rappresenta un ulteriore significativo e concreto passo verso una mobilità più sostenibile e inclusiva nella nostra regione. Grazie al fattivo impegno del management di Ferrovie della Calabria, in sinergia con i partner istituzionali Mit e Regione Calabria, si contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini, riducendo l’impatto ambientale dei trasporti ed offrendo a cittadini e visitatori una maggiore flessibilità e comfort negli spostamenti. Guardiamo al futuro con entusiasmo, consapevoli che questo è solo l’inizio di un percorso volto a migliorare la mobilità nella nostra regione, continuando ad investire per rendere il trasporto pubblico calabrese moderno, efficiente e green». «Tra le strategie più importanti messe in campo dalla nostra amministrazione Comunale – hanno affermato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso e l’assessore alla Viabilità, Damiano Covelli – vi è quello di innalzare la qualità di vita dei cittadini anche attraverso il miglioramento e lo sviluppo del sistema della mobilità urbana, in sintonia con i principi generali del Codice della Strada. Siamo, quindi impegnati a promuovere attivamente lo sviluppo di una Cosenza smart e sostenibile in una visione lungimirante che guarda al futuro e si allinea alle tendenze nazionali ed europee. In questo contesto si inserisce il progetto innovativo della Vaimoo S.r.l. di mobility sharing, che abbiamo subito accolto favorevolmente. Si tratta di una iniziativa volta a valorizzare la mobilità condivisa in modalità integrata al Trasporto Pubblico Locale al fine di migliorare anche la mobilità urbana nell’intero territorio cittadino. L’obiettivo è quello di ridurre il traffico, abbassare sostanzialmente i livelli di inquinamento ed anche i costi, per rendere Cosenza sempre più vivibile e sostenibile».

«Con l’avvio del servizio anche a Cosenza, il progetto di bike sharing della Regione Calabria entra nel vivo» ha sottolineato Matteo Pertosa, Ceo e fondatore di Vaimoo: «Dopo Castrovillari, Catanzaro e Palmi, siamo felici di contribuire all’estensione di un sistema di mobilità condivisa che guarda al futuro e mette al centro le persone, l’ambiente e l’integrazione con il trasporto pubblico. Le nostre eBike, progettate e realizzate interamente in Italia, rappresentano una risposta concreta alla domanda crescente di sostenibilità e innovazione nei centri urbani. Ci auguriamo che anche i cittadini di Cosenza accolgano con entusiasmo questa opportunità, rendendola parte del loro quotidiano. Crediamo infatti, che il bikesharing elettrico possa diventare, accanto ai treni e agli autobus, una componente stabile del trasporto pubblico locale».

Tutte le informazioni relative alle tariffe e alla localizzazione delle stazioni sono disponibili su: https://cosenza.vaimoo.app/

