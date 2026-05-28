Riapre dopo due anni la galleria del Sansinato. Catanzaro e la Calabria tornano a “respirare”

infrastruttura strategica

CATANZARO Dopo un imponente e complesso lavoro di rifacimento, consolidamento e ammodernamento, che ha comportato ovviamente una serie di disagi per gli utenti, oggi a Catanzaro riapre al traffico la galleria del Sansinato sulla Statale “Due Mari”: è in pratica la galleria di accesso alla città capoluogo di regione che da circa due anni attendeva la riapertura, sancita oggi dall’Anas con una cerimonia ufficiale. I lavori, dell’importo complessivo di 14 milioni, hanno riguardato anzitutto l’intera struttura della galleria del Sansinato, sia l’arco sia il manto stradale, completamente rifatti. Il transito veicolare sarà ripristinato ufficialmente a partire dalle ore 16 di oggi. Alla riapertura hanno partecipato i massimi rappresentanti istituzionali del territorio, a partire dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, per la quale si tratta di «un’opera che metterà in sicurezza tutta la viabilità in un punto cruciale nel quale confluisce l’accesso da vari comprensori. L’Anas ha dimostrato la capacità di intervenire in modo attento e oggi si può dire finalmente ai cittadini che i disagi sono finiti».

Gli interventi istituzionali

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha evidenziato come «negli ultimi anni Catanzaro è stata interessata da numerosi cantieri legati a opere pubbliche fondamentali. Un segnale positivo di una città in movimento, anche se i lavori hanno causato e continuano a causare disagi nella vita quotidiana e nella viabilità. Fortunatamente molti cantieri stanno arrivando a conclusione: diverse opere sono già state inaugurate, oggi torna finalmente pienamente operativo il principale accesso alla città. Anas ha svolto un grande lavoro su un intervento essenziale e non più rinviabile, così come altri cantieri importanti in corso. Oggi – ha sostenuto Fiorita – tutta la città tira un sospiro di sollievo: entrare e uscire da Catanzaro sarà più semplice». Secondo Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione Calabria, «si tratta di un intervento frutto di una programmazione condivisa con la Regione e pianificata da tempo. Oggi finalmente restituiamo alla città un’arteria fondamentale per la viabilità, principale accesso alla zona sud di Catanzaro e collegamento strategico con Lamezia. Quest’opera – ha rimarcato Mancuso – si inserisce in un più ampio percorso di interventi già realizzati o in fase di completamento, come la metropolitana, che contribuiranno a migliorare profondamente la mobilità cittadina. È una giornata di soddisfazione per tutta la città». Luigi Mupo, responsabile territoriale dell’Anas in Calabria, ha illustrato sul piano tecnico i dettagli dei lavori: «I lavori sono durati 22 mesi perché non si è trattato di un semplice intervento superficiale: a causa di importanti dissesti strutturali, è stata ricostruita integralmente la galleria, con il rifacimento della sezione strutturale e degli impianti tecnologici, oggi dotati di sistemi avanzati di monitoraggio anche da remoto. Essendo una galleria degli anni ’50 – ha concluso Mupo – durante i lavori sono emerse criticità impreviste che hanno richiesto modifiche agli interventi inizialmente previsti, con opere di consolidamento profonde e complesse. Diversa invece la situazione dell’altra galleria, più recente, sulla quale non saranno necessari interventi dello stesso tipo». Alla cerimonia di riapertura hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, e il presidente della Provincia, Amedeo Mormile. (a. c.)

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