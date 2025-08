Arrestato 22enne a Villa San Giovanni: danneggia un’auto e aggredisce gli agenti

tensione urbana

VILLA SAN GIOVANNI Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni hanno arrestato un 22enne di nazionalità tunisina resosi responsabile dei reati di furto aggravato, danneggiamento, resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale.

L’uomo, dopo aver danneggiato l’autovettura di un cittadino nel centro di Villa San Giovanni, è stato dapprima bloccato dal proprietario dell’autovettura, che aveva subito anche il furto di un bracciale e, subito dopo, è stato preso in consegna dagli operatori della Volante.

Durante le attività di polizia giudiziaria all’interno del Commissariato, l’arrestato è andato in escandescenza, insultando e minacciando gli agenti, tentando altresì di compiere gesti di autolesionismo. Il giovane, per garantire la sua incolumità e quella degli operatori, è stato messo in sicurezza con i dispositivi di contenimento in dotazione agli agenti delle volanti.

L’autorità giudiziaria, all’esito del rito direttissimo, ha convalidato l’arresto ed ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dell’arrestato che è stato deferito anche per la violazione della normativa sull’immigrazione.

